Cada 30 de enero se celebra el Día Mundial de la Paz y la no-violencia en los centros escolares. Una buena iniciativa, ya que hay que educar desde la infancia en los valores la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz para evitar que cuando esos niños sean adultos vayan por la vida atropellando (en sentido figurado) a sus semejantes.

Pero también cada vez me asombra y decepciona más la capacidad del ser humano para inventarse nuevas formas de violencia que no sea la de la ejercida con los puños o las armas.

Pero también cada 30 de enero, en este país se celebra como algo excepcional el nacimiento del que hoy es el rey de todas las españolas y todos los españoles, sin excepción. Sean monárquicos o no. Una coincidencia que me resulta por lo menos, chocante.

La pregunta que surge en este punto podría ser ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y la respuesta es que me resulta, de nuevo, chocante que este año haya sido precisamente este día el elegido para que el monarca, y para celebrar su cumpleaños, haya decidido imponer el toisón de oro a su primogénita y heredera del trono (esperemos que no tengamos que vivir ese día). Una orden de caballería que data del 1429 y que fue fundada por Felipe III de Borgoña y muy ligada a la dinastía de los Habsburgo y a las coronas de Austria y España. Distinción que se otorga desde tiempos inmemoriales al heredero o heredera de la corona. Hasta aquí la parte histórica.

Lo absurdo de la situación es que se está dando en 2018, en pleno siglo XXI. Y mientras cientos, miles de niñas y niños hoy acuden a los centros escolares a celebrar la Paz y la no-violencia, Leonor, en vez de vestir camiseta blanca, hacer palomas de la Paz o formar el símbolo de la Paz en medio del patio con todos los demás alumnos, bebiendo ansiosamente los mensajes de tolerancia, solidaridad, concordia y respeto a los Derechos Humanos (parezco el rey impuesto en uno de sus discursos de Navidad), recibe un mensaje de mano de su padre que no le transmite otra cosa que la superioridad que se le presupone por haber nacido en cuna privilegiada.

Porque mientras los demás niños adquieren valores necesarios para una convivencia normalizada, Leonor recibe la distinción que la perpetúa en su regia especie. Acompañando a su padre en su cumpleaños, junto a su madre, hermana y abuelos reales, en el Salón de las Columnas del Palacio Real, rodeados de 80 invitados “ilustres y de rancio abolengo”. No son unos invitados cualquiera: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el presidente del Senado, Pío García Escudero, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis y el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Amén de otros distinguidos anteriormente con el toisón de oro, entre ellos, Javier Solana. Aprende a rodearte de quienes reparten el bacalao, Leonor.

Pues a esto le llamo yo violencia. Sí, porque la violencia no se ejerce solamente a golpes, se ejerce cuando se crea esa marcada línea de privilegios que determinan la vida de las personas simplemente por haber nacido en una familia o en otra. En una clase social o en otra. En una parte del mundo o en otra.

Violencia son las decisiones que se toman desde los poderes políticos, haciendo primar los intereses de partido, los beneficios políticos y los de sus mecenas por encima del bienestar de la población.

Para explicarlo en pocas palabras, echaré mano de la siempre acertada elocuencia del profesor y catedrático en antropología de la Universidad de Sevilla, Isidoro Moreno, que intentaba de esta forma explicar a sus nietas, con camisetas blancas, el verdadero significado de la Paz: “Yo les he intentado explicar que no hay Paz sin Justicia. Que la violencia no es sólo aquello que llaman violencia en los telediarios, que es violencia las condiciones de los empleos basura, que es violencia que el 1% de la humanidad posea más del 80% de las riquezas del planeta, que la discriminación salarial y social de las mujeres es violencia y no sólo el maltrato físico. Que son violentas las políticas sobre inmigración y refugiados y no solamente las bombas de las que huyen. Que es apología de la violencia la exaltación de la competitividad. Y, desde luego, que si queremos la Paz, el camino no es prepararnos para la guerra sino luchar por una sociedad sin desigualdades estructurales (de clase, de género y étnicas) donde sean respetadas las diferencias y garantizado el derecho a decidir libremente, el ejercicio de la soberanía, tanto a nivel individual como colectivo.”

Y precisamente en este último punto de las reflexiones del profesor me gustaría hacer hincapié. El ejercicio de la soberanía. Quizás para el próximo año, el ciudadano Felipe quiera celebrar su 51 cumpleaños también de una forma especial: abdicando y dejando paso a una República, más acorde con los tiempos en que vivimos. Dando ejemplo a sus hijas y facilitando el camino hacia la Paz social. Porque no puede haber Paz social si hay precariedad, hambre, desigualdades, injusticias, privilegios otorgados, saqueos de los bienes públicos, menosprecio de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos (aún somos súbditos), violación de las leyes, manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación, menosprecio de las víctimas del franquismo…

Me gusta celebrar el Día Mundial de la Paz y de la no-violencia. No me gusta tener que seguir asistiendo de forma obligada a cumpleaños de reyes o reinas.

Autora: Ani García Pérez